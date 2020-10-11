Дочь Оли Поляковой запела и восхитила мать

Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Мария, судя по всему, нацелилась на собственное музыкальное признание. В своем Instagram она показала свою группу и поделилась видео одного из выступлений.

К слову, Маша является солисткой.

«Soon …», — прокомментировала 15-летняя девочка.

Оля Полякова не оставила без внимания музыкальные амбиции дочери.

«Я не знаю, что она поёт, как она собрала этих ребят, что это за музыка, кто это написал, и где они репетируют! Но только так и делается дело твоей жизни, САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!», — написала «Королева ночи» в Instagram.

Напомним, младшая дочь Поляковой Алиса недавно отпраздновала 12-летие. Подарком мамы стала… живая ящерица.



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