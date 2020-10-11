У звезды «Лиги смеха» случилась авария на мосту Патона в Киеве
Популярный украинский певец Владимир Дантес (известен также как супруг экс-солистки группы «Время и стекло» Нади Дорофеевой), рассказал о неприятном инциденте, который едва не сорвал его участие в записи «Лиги смеха».
В сториз он показал пробитое колесо автомобиля и сообщил, что все произошло на Мосту Патона в Киеве.
«Хлопок и характерный шикарный звук трэша», — описал Дантес случившееся с ним в Instagram.
По словам звезды, он даже не понял, что произошло, и поехал дальше, поэтому «сжевал» резину.
«Скажите, а пробитое колесо на мосту Патона можно считать предвыборной агитацией?», — пошутил он.
Напомним, в конце сентября певец сообщил о возвращении в шоу-бизнес.39
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