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Шоу-бизнес

У звезды «Лиги смеха» случилась авария на мосту Патона в Киеве

12:34 11 октября 2020
У звезды «Лиги смеха» случилась авария на мосту Патона в Киеве

Популярный украинский певец Владимир Дантес (известен также как супруг экс-солистки группы «Время и стекло» Нади Дорофеевой), рассказал о неприятном инциденте, который едва не сорвал его участие в записи «Лиги смеха».

В сториз он показал пробитое колесо автомобиля и сообщил, что все произошло на Мосту Патона в Киеве.

«Хлопок и характерный шикарный звук трэша», — описал Дантес случившееся с ним в Instagram.

По словам звезды, он даже не понял, что произошло, и поехал дальше, поэтому «сжевал» резину.

«Скажите, а пробитое колесо на мосту Патона можно считать предвыборной агитацией?», — пошутил он.

Напомним, в конце сентября певец сообщил о возвращении в шоу-бизнес.

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