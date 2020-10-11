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Шоу-бизнес

«Таинственная» младшая дочь Лободы предстала в солнечных очках

15:46 11 октября 2020
Лобода

Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram очередные «отпускные» фото. Вместе с дочками Евой и Тильдой артистка отдыхала в Греции, на острове Миконос.

На снимках Лобода показала свою младшую дочь, лицо которой она на всех фото скрывает.

«Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку», — так певица подписала фото, на котором младшая Тильда в очках от солнца.

На всех фото лица младшей дочери певицы не видно.

При этом старшую свою дочь Евангелину Лобода совсем не скрывает.

«Есть тонкая нить между мамой и детьми — она не рвется от расстояний и времени… и где бы я ни была, что бы я ни делала — я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери — мое лучшее творение», — так трогательно певица подписала фото.

Напомним, дочь Лободы Тильда родилась 21 мая 2018 года в Лос-Анджелесе в клинике Седарс-Синай. Имя отца ребенка певица не раскрывает. По информации СМИ, отец ребенка — фронтмен германской метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Фото lobodaofficial

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