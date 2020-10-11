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Шоу-бизнес

Юлия Санина показала свой шикарный дом

18:17 11 октября 2020
Юлия Санина

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss и участница шестого сезона популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») Юлия Санина пригласила ведущую «Світського життя» Екатерину Осадчую в свой загородный дом.

Дом у Саниной большой, приблизительно, 300 квадратных метров, но с хозяйством она справляется сама, иногда приходит женщина-помощница и садовник.

Санина призналась, когда она не на гастролях, то сама готовит и обеды. На карантине даже испекла пасху.

Певица рассказала, что во время строительства дома они с мужем почти не ссорились — так совпадали их вкусы в выборе материалов и декора.

Также певица призналась, планируют ли они второго ребенка.

Напомним, недавно рок-группа The Hardkiss и Monatik записали украиноязычный трек «Кобра» и сняли на него атмосферный клип. Слова песни написала Юлия Санина, музыку она создала вместе с мужем, музыкантом Валом Бебко. Он же выступил и режиссером клипа.

Фото Instagram/the_hardklss

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