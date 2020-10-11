Дженнифер Энистон представила «нового члена семьи»

Американская актриса Дженнифер Энистон в Instagram опубликовала видео со своим четвероногим питомцем.

«Привет! Я хотела бы представить вам нового члена нашей семьи, это очень усталый лорд Честерфилд. Он моментально украл мое сердце», — написала Энистон.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что 51-летняя бездетная Энистон готовится вместе со своим бывшим мужем Брэдом Питтом усыновить ребенка. Пара поженилась в 2000 году. После пяти лет совместной жизни супруги развелись. Причиной стало увлечение Питта увлекся партнершей по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли. В последнее время пишут, что у пары снова теплые отношения.

Фото step2style.com

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