Любовница Тарзана «бесстыдно» показала пикантное фото
Актриса Анастасия Шульженко, из-за которой в семье певицы Наташи Королевой разыгралась настоящая драма, опубликовала Instagram обнаженное фото.
Девушка лежит на смятой постели с закрытыми глазами.
Напомним, недавно в соцсети Шульженко показала большую татуировку на спине.
В то же время, Наташа Королева тяжело переживает скандал, она заметно изменилась внешне. Певица смогла простить мужа-изменщика и считает, что скандал спровоцировали специально.
Фото instagram.com/anastasiya.shulzhenko/191
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