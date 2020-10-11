Любовница Тарзана «бесстыдно» показала пикантное фото

Актриса Анастасия Шульженко, из-за которой в семье певицы Наташи Королевой разыгралась настоящая драма, опубликовала Instagram обнаженное фото.

Девушка лежит на смятой постели с закрытыми глазами.

Напомним, недавно в соцсети Шульженко показала большую татуировку на спине.

В то же время, Наташа Королева тяжело переживает скандал, она заметно изменилась внешне. Певица смогла простить мужа-изменщика и считает, что скандал спровоцировали специально.

Фото instagram.com/anastasiya.shulzhenko/

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