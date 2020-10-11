Вывихнувшая челюсть внучка Гурченко поделилась мудростью

Единственная внучка Людмилы Гурченко Елена Королева, которая недавно пострадала во время светской тусовки, поделилась в Instagram соображениями, как измениться в лучшую сторону.

«Мы никогда не меняемся к лучшему через ненависть, осуждение или приговор. Мы меняемся к лучшему через прощение, любовь и веру», — написала женщина.

Напомним, в конце сентября в московском ночном клубе Елена Королева не поладила с моделью Ларой Фрост. Между ними завязалась драка, в которой внучка Гурченко получила ушибы и страшную травму челюсти. После чего начались ее бесконечные походы по врачам.

Фото Instagram/ellena_korolena

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