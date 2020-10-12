28.15 / 28.36 33.02 / 33.44
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Победительница «Танців з зірками» во второй раз стала мамой

10:03 12 октября 2020
Илона Гвоздева

Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, принимавшая участие в «Танцях з зірками» на последнем месяце беременности, во второй раз стала мамой. 11 октября в одной из частных столичных клиник она родила сына. Об этом счастливая мама сообщила на своей странице в Instagram, показав бирку новорожденного. Мальчик родился с ростом 52 см и весом 3040 грамм. Других подробностей Илона пока не сообщает.

С супругом Иваном Хомячуком танцовщица воспитывает дочь Валерию. А сына планировали назвать Домиником.

Во время беременности Илона активно вела соцсети, делилась подробностями своего состояния, рассказала о танцах во время беременности, а также поделилась пикантными подробностями сексуальной жизни.

145

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

«Иногда ты смеешься»: жена заболевшего Кернеса сделала трогательный пост

Зеленский

Зеленский пригрозил уволить Венедиктову

Порошенко

Стало известно о состоянии здоровья Порошенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер