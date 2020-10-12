Победительница «Танців з зірками» во второй раз стала мамой

Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, принимавшая участие в «Танцях з зірками» на последнем месяце беременности, во второй раз стала мамой. 11 октября в одной из частных столичных клиник она родила сына. Об этом счастливая мама сообщила на своей странице в Instagram, показав бирку новорожденного. Мальчик родился с ростом 52 см и весом 3040 грамм. Других подробностей Илона пока не сообщает.

С супругом Иваном Хомячуком танцовщица воспитывает дочь Валерию. А сына планировали назвать Домиником.

Во время беременности Илона активно вела соцсети, делилась подробностями своего состояния, рассказала о танцах во время беременности, а также поделилась пикантными подробностями сексуальной жизни.

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