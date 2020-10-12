«Резко поднялась температура и появилась боль в теле»: Позитив заразился коронавирусом

Известный музикант, бывший участник группы «Время и Стекло» Алексей Завгородний заболел коронавирусом. Из-за этого он с партнершей Юлией Сахневич не вышли на паркет шоу «Танців з зірками» в минувшее воскресенье. Артист сообщил, что у него выявили COVID-19. Тест показал положительный результат. Поэтому Алексей изолировался дома.

«Жаль, что вы не увидите наш пасодобль, ведь мы очень хорошо подготовились. Если позволит наше здоровье, то в следующем эфире мы покажем этот танец онлайн», — сказал Позитив.

Артист также рассказал, что они с Юлей активно готовились к пасадоблю, много времени уделяли репетициям. Однажды в зале партнерша потеряла сознание. После этого они сделали тест ПЦР, но он показал отрицательный результат. Позитив до последнего надеялся выйти на паркет, но за несколько дней до эфира он почувствовал себя плохо.

«До последнего надеялся, что сможем выйти на паркет @tanci1plus1 и показать наш главный козырь. Поднялась температура до 39 и появилась сильная боль в теле. Сдал тест на ковид и сразу изолировался в ожидании результатов. К сожалению, пару часов назад пришли результаты теста — „виявлено“. Пожалуйста, берегите себя и следите за своим здоровьем! Всех обнял ❤», — сообщил Позитив в Instagram.

Напомним, Олег Винник и Алена Шоптенко, заболевшие коронавирусом, пропустили два эфира «Танців», из-за чего были дисквалифицированы из шоу. Поклонники требовали вернуть любимого артиста на паркет, но интриги не случилось.

Зато Винник с другими украинскими артистами выступил на свадьбе сына Оксаны Марченко.

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