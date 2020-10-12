Леонид Агутин претендует на «Грэмми» в пяти категориях

Российский музыкант и исполнитель Леонид Агутин выдвинут на престижную премию «Грэмми». Новый альбом артиста La Vida Cosmopolita попал в лонг-лист премии в пяти категориях: «лучший альбом года», «лучший латинский поп-альбом», «лучший дуэт», «лучший клип» и «лучшая аранжировка». Об этом сообщил Агутин на своей странице в Facebook.

Для Агутина это первое выдвижение на «Грэмми». Звездные друзья Андрей Макаревич, журналист Михаил Козырев и другие поздравляют его в комментариях. Но радоваться пока рано. Выдвижение на «Грэмми» еще не значит попадание в номинацию.

«Грэмми» — музыкальная премия, которую ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии.

Фото Instagram.com/agutinleonid

282

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter