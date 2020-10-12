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Шоу-бизнес

Обозванная «колодой» Ольга Фреймут ответила обидчикам

13:55 12 октября 2020
Фреймут

Телеведущая Ольга Фреймут, получившая с Ильей Падзиной на шоу «Танці з зірками» за ча-ча-ча 30 баллов, рассказала своим фанатам и критикам, что довольна собой. Она выучила трудный ча-ча-ча за 5 дней, было всего 49 часов тренировок.

В Stories телеведущая также рассказала, что любит утро понедельника, когда может вместе с детьми собирать осенние листики и радоваться новому дню. Она поблагодарила всех, кто поддерживает ее на проекте «Танці з зірками».

Напомним, во время седьмого эпизода шоу «Танці з зірками» судья Екатерина Кухар обвинила Ольгу Фреймут, что в ее движениях не было страсти, а в бедрах — сексуальности. После этого Фреймут пригласила ее в следующем эфире на баттл.

Фото instagram.com/freimutolia

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