Пресняков раскрыл обстоятельства своей клинической смерти

Российский певец Владимир Пресняков признался, что после расставания с Кристиной Орбакайте он впал в депрессию да такую, что на ее фоне перенес клиническую смерть.

«Страшным душевным порывом я отпустил Кристину Орбакайте, и больнее нет ничего, лучше бы пуля в живот», — признался как-то известный певец Владимир Пресняков. В эфире передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» он рассказал о том, каким сильным потрясением стало для него тогда расставание с любимой женщиной. Настолько сильным, что он едва не распрощался с жизнью.

Кристина Орбакайте была его первой любовью, но, по словам самого артиста, натерпелась от него немало. Официально они не были расписаны, но прожили вместе десять лет. В их семье родился сын Никита. Аллу Пугачеву Владимир называл мамой, она его — сынок, а сама Кристина называла себя его Хвостиком.

Пресняков-младший уже тогда был настоящей звездой, собирал стадионы на свои концерты. Он признается, что был далеко не святой, заряжал по полной программе — пил, гулял, не ночевал дома — и не заметил, как его Хвостик ворвался на эстраду и стал жить своей, неведомой ему, жизнью. К этому Пресняков не был готов: «Я даже раньше не хотел ездить на гастроли без Кристины, потому что она была в балете, мы были вместе. И вот уже у нее другие друзья, которых я не знаю, новые друзья. И это все как-то происходит очень быстро. Ты к этому, естественно, не готов. Ты днями не можешь дозвониться…»

Их неизбежное расставание — расставание двух лидеров, двух ярких творческих личностей — стало драмой для обоих. Орбакайте вспоминала позже, что была в тот момент в невероятно подавленном депрессивном состоянии. Пресняков тоже не скрывает, что для него это была настоящая трагедия.

Пытаясь заглушить боль, он пил, нарывался на неприятности, часами сидел в церкви. «Ничего лучшего, чем выпить, я не находил. У меня была мощная социопатия, мания преследования. А потом случился большой стресс, и все это пропало. И я благодарен этому стрессу», — говорит музыкант.

Переживания были такой силы, что на фоне депрессии у Преснякова остановилось сердце и была клиническая смерть. И даже по прошествии лет он не хочет вспоминать об этом, но отмечает, что после этой мощной встряски у него ушли все страхи. Сейчас, говоря о времени, проведенном с Кристиной, он называет его самым счастливым в своей жизни.

Напомним, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями. В 2015 году у них родился сын, которого назвали Артемием.

А годом ранее сын Преснякова и Орбакайте Никита вместе с супругой прошли вместе экстремальное испытание — прыгнули с небоскреба в Дубае. Никита уговорил супругу испытать на себе аттракцион зиплайн, старт которого находится на небоскребе высотой в 170 метров. На тросах можно разогнаться до 80 км/ч.

Фото Владимира Преснякова в соцсетях.

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