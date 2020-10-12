Нервы сдали: Тарзан попал в реанимацию после интервью Собчак

Страсти вокруг скандала с изменой в семействе Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного как стриптизер Тарзан, накаляются. Подробности измены и последствия обсуждают едва не в каждом ток-шоу. И как Королева ни старалась удержать информацию внутри семьи, «новость» долетела и до федеральных каналов.

Скандальное шоу устроил и Андрей Малахов, пригласив в качестве героини любовницу Тарзана, актрису Анастасию Шульженко. Эта программа очень расстроила Королеву и Тарзана. У Сергея случился нервный срыв, ему даже пришлось вызывать «скорую». Впечатлительного Тарзана доставили в клинику.

Об этом стало известно после выхода второй серии интервью Королевой и Глушко в шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube. Зрителям сообщили, что после выхода на прошлой неделе программы Андрея Малахова «Прямой эфир» у Тарзана возникли проблемы со здоровьем: «Сергей Глушко попал на этом фоне в реанимацию и несколько дней провел в больнице — сдали нервы».

Ни Королева, ни Глушко эту новость не комментируют. На странице в Instagram Сергей опубликовал видео вечеринки, которая прошла 10 октября во дворе их дома, где они со звездными друзьями веселятся и поют песни. Сергей выглядит вполне бодрым и здоровым.

Во второй серии интервью Собчак Наташа Королева рассказала, как измена Тарзана повлияла на отношение к нему сына. Также певица раскрыла секреты интимной жизни с Тарзаном.

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