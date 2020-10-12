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Шоу-бизнес

"Нас теперь пятеро": у Лилии Ребрик пополнение в семье

17:36 12 октября 2020
Лилия Ребрик с мужем и детьми

В семье актрисы и ведущей канала «Украина» Лилии Ребрик, намекавшей ранее на беременность, пополнение. Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram, сообщив, что теперь их пятеро. К появлению нового члена семьи они готовились почти три года. Дочь Диана убедила родителей завести собаку. Щенка им подарила певица Настя Каменских.

«Счастье, радость, чудо. Нас теперь пятеро», — написала Лилия под фото с новым членом семьи.

Ведущая «Ранку з Україною» рассказала, что полгода они все вместе выбирали породу, потом два с половиной месяца ждали, пока щенок подрастет.

«Девочка, породы бишон фризе по имени… Еще думаем. Наверное, не сложно догадаться с чьих заботливых рук мы получили это чудо. Что вам сказать? Готовились к появлению собаки, как к рождению ребенка», — поделилась Ребрик.

Она также добавила, что самой ответственной в этом вопросе оказалась 8-летняя Диана. Девочка перечитала кучу литературы о собаках и ветеринарных клиниках, выучила породы собак и их особенности. Теперь Лилия ждет, как дочка будет присматривать за любимицей.

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