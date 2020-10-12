Илона Гвоздева впервые показала новорожденного сына и рассекретила его имя

Известный хореограф и танцовщица, победительница «Танців з зірками» Илона Гвоздева, 11 октября во второй раз ставшая мамой, впервые показала новорожденного сына. Фото с малышом она опубликовала в Instagram, показав его крошечную ручку.

В сториз Илона подтвердила, что мальчика назвали Домиником. Они с малышом чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Гвоздева надеется, что в среду они уже будут дома. Танцовщица намерена быстро вернуться в форму и уже рассказывает, как это сделает. Пока из доступных способов для мам она называет — специальное питание и прогулки на свежем воздухе.

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