Любовник погибшей дочери Конкина сделал неожиданное признание

Гражданский муж Софии Конкиной, погибшей при странных обстоятельствах в московском бассейне, уже не уверен в своих чувствах к девушке. Как сообщает Starhit, Михаил Серов открыто говорит, что отношение к когда-то любимой женщине изменилось из-за вскрывшихся семейных секретов.

«Я считал, что любил ее, но сейчас уже не уверен. Конечно, я по ней тоскую. Но после ее смерти я стал узнавать очень неприятные вещи: якобы она параллельно еще с кем-то встречалась, говорила про меня гадости. Какая тут любовь?» — заявляет Михаил.

Серов продолжает настаивать, что София якобы перебарщивала со спиртным, была чрезмерно расточительной. О том, что в отношениях пары давно возникла трещина, свидетельствуют и показания подруг Софии, но они во всем винят жениха. Так приятельницы Конкиной говорят, что девушка жаловалась на бойфренда, обвиняла в скупости, взрывном характере, ревности, подслушивании разговоров.

Отец Софии актер Владимир Конкин прямо подозревает Михаила в причастности к гибели Софии.

Фото mimimishka3377/Instagram



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