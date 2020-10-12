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Шоу-бизнес

Поклонники трогательно поздравили Заворотнюк и Чернышева с годовщиной венчания

22:31 12 октября 2020
заворотнюк и чернышев

Фанаты актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже долгое время борется с раком, решили поздравить любимую «Няню Вику» с годовщиной венчания. 12 октября 2008 года Анастасия и Петр Чернышев тайно обвенчались в Крыму. Обряд состоялся в храме Воскресения Христова в поселке Форос. За месяц до этого пара зарегистрировала брак в московском ЗАГСе.

В группах поддержки Анастасии Заворотнюк были опубликованы архивные фото с венчания и трогательные пожелания паре. Насте и Петру желают, чтобы их романтическая сказка о любви получила продолжение.

Напомним, ранее дочь Заворотнюк заявила, что у матери состояние ремиссии, но семья против того, чтобы на Анастасии проверяли экспериментальные методы лечения.

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