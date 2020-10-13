28.19 / 28.39 33.05 / 33.46
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Любовница Тарзана пожаловалась на ухудшение здоровья после побоев

8:06 13 октября 2020
анастасия шульженко

Актриса Анастасия Шульженко, принесшая раздор в семью Наташи Королевой и Тарзана, сейчас жалуется, что лежит в больнице под капельницей и восстанавливается после сотрясения мозга. Как утверждает девушка в Instagram, все это последствия физического насилия со стороны Тарзана.

Анастасия настаивает, что тот случай, когда Тарзан толкнул ее в холле, да так, что девушка упала на пол, обернулся серьезными проблемами для здоровья.

«Я потеряла все здоровье: нервы на пределе, после падения глаза совсем не видят, ведь и так были проблемы. Врачи говорят, что же Вы хотели после сотрясения мозга?! Господин Глушко и госпожа Порывай глумятся, выкладывают нелепые видео, а я который день на больничной койке», — жалуется Шульженко.

Актриса считает, что с ней поступили несправедливо и подло. «Пока жена не видела и не знала, так я была для него и любимой, и желанной, а потом все вылилось в дешевый фарс: пришли, напоили, овладели», — написала она.

Фото kino-teatr.ru

765

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко предстала без макияжа

софия конкина и михаил

Любовник погибшей дочери Конкина сделал неожиданное признание

каникулы

Киев отказался отправлять школьников на каникулы с 15 октября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер