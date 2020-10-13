Любовница Тарзана пожаловалась на ухудшение здоровья после побоев

Актриса Анастасия Шульженко, принесшая раздор в семью Наташи Королевой и Тарзана, сейчас жалуется, что лежит в больнице под капельницей и восстанавливается после сотрясения мозга. Как утверждает девушка в Instagram, все это последствия физического насилия со стороны Тарзана.

Анастасия настаивает, что тот случай, когда Тарзан толкнул ее в холле, да так, что девушка упала на пол, обернулся серьезными проблемами для здоровья.

«Я потеряла все здоровье: нервы на пределе, после падения глаза совсем не видят, ведь и так были проблемы. Врачи говорят, что же Вы хотели после сотрясения мозга?! Господин Глушко и госпожа Порывай глумятся, выкладывают нелепые видео, а я который день на больничной койке», — жалуется Шульженко.

Актриса считает, что с ней поступили несправедливо и подло. «Пока жена не видела и не знала, так я была для него и любимой, и желанной, а потом все вылилось в дешевый фарс: пришли, напоили, овладели», — написала она.

Фото kino-teatr.ru

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