Звезду «Аббатства Даунтон» застукали на прелюбодеянии

Британскую актрису Лили Джеймс, известную по сериалу «Аббатство Даунтон», застали за страстным поцелуем с актером Домиником Уэстом («Любовники», «Гений», «Денежная ловушка»). Такое бурное проявление чувств было сюрпризом, поскольку считалось, что актер уже десять лет счастливо женат, вместе с супругой воспитывает четверых детей. Как сообщает MailOnline, семейные конфликты, если они и были, Уэст с женой не выносили на публику, а отсутствие у Доминика обручального кольца на пальце обычно объяснялось как милая странность актера.

Лили Джеймс и Доминик Уэст попали в объективы папарацци, когда устроили себе романтический уикенд в Риме. Актеры обнимались, обедая на террасе, а затем вместе катались на электросамокате, осматривая достопримечательности.

WORLD EXCLUSIVE: Married star of The Affair, Dominic West, pictured passionately kissing Lily James in Rome https://t.co/cZLOuXGTOs pic.twitter.com/cwpCC4kC0e