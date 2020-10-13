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Шоу-бизнес

Звезду «Аббатства Даунтон» застукали на прелюбодеянии

9:41 13 октября 2020
лили джеймс

Британскую актрису Лили Джеймс, известную по сериалу «Аббатство Даунтон», застали за страстным поцелуем с актером Домиником Уэстом («Любовники», «Гений», «Денежная ловушка»). Такое бурное проявление чувств было сюрпризом, поскольку считалось, что актер уже десять лет счастливо женат, вместе с супругой воспитывает четверых детей. Как сообщает MailOnline, семейные конфликты, если они и были, Уэст с женой не выносили на публику, а отсутствие у Доминика обручального кольца на пальце обычно объяснялось как милая странность актера.

Лили Джеймс и Доминик Уэст попали в объективы папарацци, когда устроили себе романтический уикенд в Риме. Актеры обнимались, обедая на террасе, а затем вместе катались на электросамокате, осматривая достопримечательности.

СМИ утверждают, что Доминик и Лили сняли на две ночи роскошный люкс в отеле De La Ville с панорамным видом на город. Большую часть выходных пара провела в номере и лишь на несколько часов спустилась, чтобы пообедать и побродить по центру Рима.

Для поездки в Италию было придумано оправдание: якобы пара работает над новым фильмом. В июле Лили и Доминика пригласили сниматься в мини-сериале для BBC под рабочим названием «В поисках любви» (The Pursuit of Love). В основу положена романтическая драма британской писательницы Нэнси Митфорд и, как полагают критики, по общему стилю фильм будет напоминать «Аббатство Даунтон».

Фото dailymail.co.uk, lilyjamesofficial/Instagram

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