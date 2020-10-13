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Ким Кардашьян в бикини вылезла из торта в честь своего будущего 40-летия

10:25 13 октября 2020
Ким Кардашьян

Американская модель, телезвезда и светская львица Ким Кардашьян уже готовится к своему 40-летию, которое она отметит 21 октября. К своему будущему дню рождения Ким приурочила выпуск новой коллекции косметики своего собственного бренда KKW Beauty. В соцсети Twitter Кардашьян опубликовала фото, на котором она в бикини вылезает из огромного именинного торта — правда, поддельного. А также видео, на котором она, одетая в эффектный розовый наряд, бросается куском уже настоящего торта.

Коллекция будет носить название «Опаловая», поскольку, как объяснила Ким, опал является ее камнем по знаку зодиака. По ее словам, эта косметика подойдет как для повседневного использования, так и для гламурных выходов.

Поклонники с энтузиазмом восприняли новость, а также выразили восхищение внешностью матери четырех детей. «Хотела бы я так же выглядеть в 40», — написала одна из фанаток.


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Ким Кардашьян в бикини вылезла из торта в честь своего будущего 40-летия

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