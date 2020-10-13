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Шоу-бизнес

Оля Полякова выругалась насчет своих вокальных данных

10:39 13 октября 2020
оля полякова

Певица Оля Полякова нашла что ответить тем, кто критиковал ее вокальные данные во время выступления на шоу «Танці з зірками». Сама певица в восторге от своего голоса и манеры исполнения и не собирается скрывать очевидное. Об этом Полякова заявила в новом видео для подписчиков в Instagram.

«Как вам мой вчерашний номер? По-моему, было феерично. Поэтому пойдите, посмотрите и оставьте комментарий. Я пою идеально. Что же делать, певица такая, идеально пою. Кажется, что фанера всегда. Ребята, я просто пою. О****но», — заявила Полякова.

Напомним, Оля Полякова все еще борется с последствиями своего концерта в Харькове. Шоу собрало почти две тысячи зрителей, карантинные нормы при этом не соблюдались. Концерт часто приводят в качестве наглядного примера, когда отстаивают необходимость запрета на все массовые мероприятия в Украине.

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