Le Figaro раскрыла феномен мирового успеха телесериалов

Телесериалы завоевывают все большую популярность в мире. Телеканалы тратят на их производство и покупку иностранной продукции огромные деньги. Зрители с нетерпением ждут выхода нового сезона полюбившегося шоу. Многие признаются, что сериалы им нравятся больше, чем художественные фильмы, но не могут объяснить почему. Этот массовый феномен, оказывается, давно уже изучают психологи в разных странах. Французская газета Le Figaro подытожила выводы ученых в своей статье «Почему телесериалы идут нам на пользу». «ФАКТЫ» предлагают полный перевод этой интересной публикации.

«Еще недавно сериалы несколько презирали, низводили до ранга простого развлечения для пресловутых домохозяек моложе 50 лет, а теперь они пользуются невероятной популярностью, их изучают в университетах, обсуждают на конференциях, анализируют в книгах. Мы с нетерпением ждем, когда выйдет новый сезон сериала «Корона» и жадно читаем анонсы будущих шоу Netflix, Canal+ и других. По данным опроса YouGov для AmazonPrimeVideo, в 2019 году 66% французов смотрят сериалы не реже одного раза в неделю. Откуда взялось такое повальное увлечение? Сериалы в нашей жизни стали чем-то большим, чем просто развлечение?

Герои сериалов стали почти членами наших семей. Мы от сезона к сезону следим за их новостями, наблюдаем, как растут их дети, как стареют они сами… «Отождествление с персонажами сериала происходит сильнее, чем с персонажами фильма, потому что у сценаристов больше времени, чтобы обрести зрителей и создать ощущение настоящей сопричастности с персонажами», — утверждает Кристоф Дебьен, психиатр, увлеченный сериалами, и создатель YouTube-канала Psylab. Благодаря частому использованию голоса за кадром персонажи также делятся с нами своими чувствами, мыслями, сомнениями.

«Нам легче к ним привязываться, потому что они гораздо менее цельные, чем в прошлом», — уверен социолог Франсуа Жост, автор книги «Новые Злодеи: когда американские сериалы меняют границы добра и зла» (издательство Bayard, 2015). «В сериале „Даллас“ персонаж Джей Ар был злодеем от начала до конца. Сегодня герои гораздо тоньше и сложнее, у них есть несколько „слоев“: их профессия, личная жизнь, их ценности… Вы можете полностью одобрять один уровень, при этом осуждая другие», — продолжает Жост. Например, Декстер может быть и психопат, но у него есть этический кодекс, который он не нарушает (убивать только преступников), а еще есть трагическая семейная история. Все это делает его привлекательным.

Мы любим героев сериалов за их недостатки, их несовершенство, поскольку это помогает нам воспринимать собственные трудности менее драматично. Наблюдая за Линетт Скаво («Отчаянные домохозяйки»), уставшей от своих детей, у которых никогда не заканчиваются идеи, и доведенной до предела, все матери чувствуют радость, потому что это снимает с них чувство вины, что они тоже не справляются с подобной задачей. По мнению профессора психологии Дженнифер Барнс из университета Оклахомы, автора книги «Почему здорово плакать над телесериалами» (издательство Time, 2017 год), наша эмоциональная привязанность к вымышленным персонажам приводит к положительным последствиям в реальном мире, таким как уверенность в себе, уменьшение чувства одиночества, повышение эмоционального интеллекта.

«Сериалы развивают нашу способность ставить себя на место других людей, пытаться понять их чувства», — добавляет Франсуа Жост. Он напоминает, что герои многих сериалов обладают способностью угадывать мысли других («Настоящая кровь», «Ганнибал», «Менталист»), тем самым воплощая в жизнь давнюю мечту, которую мы никогда не осуществим в реальной жизни. Сериалы также делают нас более толерантными к людям, которые отличаются от нас. Благодаря страдающей биполярным расстройством шпионке Кэрри из сериала «Родина» и ее невероятной интуиции или юному Сэму с расстройством аутистического спектра из сериала «Нетипичный», который ищет настоящую любовь, психические расстройства стали подвергаться меньшему клеймению. «Их болезнь не мешает им заниматься увлекательной работой или жить полноценной любовной жизнью, что меняет взгляд на них со стороны общества», — подчеркивает Кристоф Дебьен, автор книги «Наши герои больны» (издательство Humensciences, 2020 год).

Вы больше похожи на Шарлотту или на Миранду («Секс в большом городе»)? На Бри или на Сьюзан («Отчаянные домохозяйки»)? Разговаривая о наших любимых героях, мы также говорим о себе, о своем отношении к любви, семье, работе. «Сериалы предлагают воображаемых друзей, которыми можно поделиться с другими людьми», — считает исследователь Франк Дамур, автор статьи «Почему мы смотрим телесериалы?». Они позволяют нам создавать связи, группы по убеждениям и интересам, обсуждать увиденное вместе. Тем предостаточно — расизм, безработица, религиозные секты, гомосексуализм, эвтаназия… Некоторые сериалы вызывают в обществе дискуссии, длящиеся годами.

Сериалы можно обсудить с семьей или друзьями, их можно смотреть в паре, когда дети улеглись спать, или в одиночестве после напряженного дня. Это маленькие удовольствия, украденные у повседневной жизни, моменты восстановления сил и расслабления, они приносят нам пользу… при условии, что мы не впадаем в «запойный телепросмотр». Такая непреодолимая тяга к просмотру может иметь негативные последствия для нашего сна, нашей памяти и даже нашего либидо".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Ségolène Barbé / Le Figaro)

Фото pexels.com

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