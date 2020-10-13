Оля Полякова собралась в охваченный протестами Минск

Певица Оля Полякова, которую раскритиковали за многотысячные концерты в Украине, объявила, что отправится со своим шоу в столицу Беларуси. Полякову, похоже, не пугают ни уличные акции в Минске, ни жесткие разгоны этих митингов силовиками.

Шоу Поляковой «Королева ночи» назначено на четверг, 19 ноября. Концерт состоится в зале Prime Hall на 1500 гостей, стоимость билетов от 79 белорусских рублей (870 грн).

Напомним, в Беларуси, учитывая продолжающиеся акции протеста, МВД пообещало применять силу по отношению к митингующим, используя в том числе боевое оружие. А оппозиция выдвинула три политических требования.

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