Травмировалась известная украинская телеведущая

Ведущая новостей на канале «Украина» Анна Панова, вернувшаяся в эфир после рождения дочери, получила серьезную травму. Она сломала палец на ноге. Теперь она вынуждена вести эфиры «Сегодня» в широких удобных тапках. Но Анна в этой ситуации нашла плюсы — можно появиться в студии в удобной обуви и не получить за фривольность от начальства. Об этом Панова рассказала на своей странице в Instagram.

«Тот редкий случай, когда можно вести эфир в кроксах и не получить нагоняй от шефа. Все-таки в переломе пальца ноги можно найти свои плюсы», — написала Анна Панова.

Ведущая не стала уточнять, при каких обстоятельствах получила травму.

Фото Instagram/annapanova

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