Супермодель Алина Байкова раскрыла правду о романе с Леонардо Ди Каприо

Украинская супермодель Алина Байкова, родом из Кропивницкого, после приема в Монте-Карло ненадолго прилетела в Украину. На родине 31-летняя красотка, которая начинала свою карьеру официанткой, раскрыла правду о романе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. С ним Алину видели в Нью-Йорке на прогулке и в ресторане. О том, что связывает Байкову со знаменитым холостяком, она рассказала в программе «Светская жизнь».

«Я с Ди Каприо друзья, это 100%. Моя лучшая подруга Тони Гаррн, а я бы никогда не позволила бы себе встречаться с мужчиной своей подружки, даже с бывшим», — заверила Алина.

Она подтвердила, что их действительно связывает дружба и только. Вместе они иногда ходят обедать, встречаются на светских мероприятиях.

«Да, мы ходили на обед, потом пошли чаю попить. Мы видимся часто на обедах, ужинах. Но по улицам Нью-Йорка очень тяжело гулять, потому что всюду папарацци», — добавила Алина.

Свою личную жизнь красотка пока не устроила. Говорит, ей сложно строить отношения из-за сильного характера и самостоятельности. Алина с детства, а оно было непростым и бедным, привыкла много работать и полагаться только на себя. Теперь она может позволить себе многое, девушку сложно удивить подарками. Алина говорит, что материальные ценности ее мало интересуют. Все заработанное она тратит на семью, хороший отдых, занимается благотворительностью. Супермодель уверена, что еще встретит своего любимого человека и сможет построить крепкую семью.

«Там, наверху, все давно расписано», — сказала Байкова в программе ЖВЛ.

Фото Instagram/alina_baikova

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