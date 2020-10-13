Мать невестки Оксаны Марченко оказалась «молодой волчицей»

В сети продолжают обсуждать пышную свадьбу сына Оксаны Марченко Богдана, на которой гостей развлекали известные украинские артисты Верка Сердючка, Светлана Лобода, Олег Винник. Он растрогал родителей молодых песней «Мої батьки». А мама невесты, парикмахер и визажист, Натали Клочко и вовсе оказалась в числе фанаток артиста и не стесняется называть себя «волчицей». Она опубликовала в своем Instagram фото с Винником и подписала его: «Молода вовчиця».

Известно, что 23-летний Богдан Марченко, сын Оксаны Марченко от первого брака, женился на девушке по имени Екатерина. В соцсетях указано, что она является фотографом, визажистом и моделью. Торжество прошло 10 октября.

Невестка в сети осыпает свекровь комплиментами и признается ей в любви.

Фото Instagram.com/natalieklochko

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