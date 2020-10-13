Умер известный клипмейкер Дима Манифест: в сети волна скорби украинских звезд

В среду, 13 октября, скончался от онкологического заболевания 30-летний украинский режиссер Дима Манифест, работавший со звездами украинского шоу-бизнеса. Как оказалось, несмотря на опухоль, он работал до последнего, создавая фантастические видео для Алины Гросу, Светланы Тарабаровой, дуэта Оли Цибульской и Дзидзьо, Оли Поляковой. Кроме того, он работал с Джамалой, Тиной Кароль, Алиной Паш, Jerry Heil, сообщает lifestyle.24tv.ua.

Представители шоу-биза оставили трогательные записи в соцсетях об ушедшем друге.

«Дима всегда комфортно чувствовал себя с камерой в руках! Скорее некомфортно без камеры! Сериал „Великі Вуйки“, Дима, бы обязательно вспомнил большим разделом в своей книге, которую должен был бы написать в старости! Но уже не напишет! Покойся с миром, друг! Ты столько еще не сделал!», — написал режиссер и телеведущий Юрий Горбунов.

«Дима… Димочка Манифест… Локомотив, генератор нереально крутых идей, вечный двигатель… безумно-безумно хороший, солнечный, добрый человек», — написала о покойном Алина Гросу.

«Казалось, у тебя всегда 30 часов в сутки, вместо наших 24, а иначе, как объяснить, когда ты спал?) Больно, но сейчас можно быть спокойными, что там, где ты — теперь будут лучшие клипы», — предположила Светлана Тарабарова.

«Дима Манифест, не укладывается в голове, что тебя больше нет с нами… Амбициозный, светлый, талантливый парень. Трудяга и талант! Только на днях обсуждали съемки моего нового клипа… Cпасибо тебе. Пусть твоя душа обретет мир и покой…», — отметила Оля Полякова, для которой клипмейкер создал ролик к песне «Эй, секундочку!».

Также свои соболезнования в связи со смертью коллеги по шоу-бизу выразили Алан Бадоев, Иван Леньо из Kozak System и Kishe. Последний показал и съемки своего клипа, который для него создал покойный.

А друг и соавтор Дмитрия — его тезка Дмитрий Шмурак в Facebook сообщил, что церемония прощания состоится в пятницу. Он просит всех, кто хочет принять участие, написать ему для получения дополнительной информации.

Напомним, в конце сентября от онкологического заболевания скончался 36-летний украинский тележурналист Олег Тудан.

Фото Instagram Светланы Тарабаровой

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