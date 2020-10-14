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Шоу-бизнес

Умер «подаривший фамилию» Любови Успенской музыкант

11:17 14 октября 2020
Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская, которой СМИ приписывали роман с молодым грузинским исполнителем, сообщила о смерти бывшего мужа — музыканта Юрия Успенского. После брака с ним, второго для Успенской, певица еще дважды была замужем, однако фамилию не меняла.

«Только что узнала о смерти моего бывшего мужа. Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошел со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушел из жизни. Вечная память. Скорбим», — написала певица в Instagram.

Любовь и Юрий Успенские прожили в браке шесть лет. В 1978 году они вместе иммигрировали в Италию, а потом и в США. Их брак распался, когда Любовь Успенская полюбила другого.

Ранее Любовь Успенская признавалась «ФАКТАМ», что в ее памяти на всю жизнь остался запах липового цветения — эти деревья росли на улице в Киеве, где она выросла.

Фото из Instagram Любови Успенской.

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