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Шоу-бизнес

Популярная певица внезапно опубликовала себя обнаженной

13:51 14 октября 2020
Cardi B

Американская телезвезда и рэп-исполнительница Cardi B (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) выложила в соцсеть свою «обнаженку», правда, вскоре фото исчезло из ее сторис в Instagram.

Фото успели заскринить — его публикует издание «Daily Mail», как и объяснения Cardi B по этому поводу.

Оказалось, что певица несколько дней бурно отмечала день рождения (11 октября ей исполнилось 28 лет) и в разгар веселья по ошибке «слила» фото в сеть. «Господи, какого хр… на ты сделал меня такой чертовски глупой и отсталой? Почему? Почему, почему, почему? — так Cardi B отреагировала на этот инцидент несколько часов спустя. — Знаете что, я даже не собираюсь ругать себя из-за этого. Я просто собираюсь позавтракать. Я просто завтракаю, да?»

Кстати, в ее сториз также есть запись по этому поводу, где певица пишет, что «s…t happens».

Певица — лауреат многих музыкальных наград. В 2018 году она презентовала свой дебютный альбом «Invasion of Privacy», занявший первую позицию на Billboard 200, побив несколько стриминг-рекордов.

В том же году Cardi B попала в скандал с другой известной исполнительницей — Ники Минаж, которая недавно родила первенца. Их ссора переросла в драку, во время которой Cardi B получила шишку.

Фото Cardi B из инстаграм.

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