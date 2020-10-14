Наташа Королева сделала неожиданное признание о любовнице Тарзана

Всплакнувшая о прошлом Наташа Королева придумала новую причину измены мужа Сергея (Тарзана) Глушко.

По ее словам в интервью журналу «Караван историй», однажды Анастасия Шульженко предложила им свои услуги в качестве… суррогатной матери и однажды Глушко решил с ней встретиться в московской квартире пары.

«Эта тема (суррогатного материнства. — Авт.) у нас с Сережей не раз всплывала, мы ее изучали и однажды вспомнили о предложении. Серега с ней (Шульженко. — Авт.) списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать. В какой-то день они договорились о встрече в нашей московской квартире», — описала ход событий Наташа.

Ну, а дальше, мол, Тарзану подсыпали что-то в чай и соблазнили.

«Красивого мужика, порядочного, любящего свою семью, цинично подставили!» — заключает певица, которую цитирует KP.RU.

Напомним, «разлучница» Анастасия Шульженко показала, как лежит в больнице под капельницей после сотрясения мозга, которая она получила после того, как ее оттолкнул Тарзан.

Фото clutsh.ru/

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