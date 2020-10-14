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Шоу-бизнес

У звездной российской пары родился сын

17:01 14 октября 2020
Сутулова и Стычкин

У российского актера Евгения Стычкина и его супруги — актрисы Ольги Сутуловой — родился ребенок.

«Послушай, милый друг. Я абсолютно счастлив…» — говорит Стычкин на видео, размещенном в Instagram, сопровождая его хештегами #лелямойгерой, #fавраамродилисаака, #сынзаотцаответчик. Актер прямо не говорит о том, кто именно появился на свет — мальчик или девочка. Однако звездную пару вовсю поздравляют с сыном.

Как пишет издание starhit.ru, 46-летний актер стал отцом в пятый раз — от предыдущего брака с пианисткой Екатериной Сканави у него растут трое наследников, а старшая дочь Стычкина родилась в 1995 году в отношениях с актрисой Юлией Жемчуговой.

Фото из Instagram korochekino.

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