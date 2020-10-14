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Шоу-бизнес

Новоиспеченная мама Илона Гвоздева вернулась домой

17:57 14 октября 2020
Илона Гвоздева

В День защитника Украины известного хореографа и танцовщицу Илону Гвоздеву вместе с новорожденным сыном выписали из роддома, сообщает «Зірковий шлях» в Instagram.

Кроме мужа Ивана Хомячука и четырехлетней дочери Рии, встречать молодую маму приехали родные, друзья, а также журналисты.

Известно, что крестной мамой маленького Доминика станет подруга Илоны, которая случайно попала на роды.

Напомним, 11 октября 32-летняя Гвоздева во второй раз стала мамой. Мальчика назвали Домиником. Победительница «Танців з зірками» родила сына в одном из частных роддомов Киева.

Фото instagram.com/zirkovyi_shlyah, instagram.com/ilonagvozdeva

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