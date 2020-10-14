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Шоу-бизнес

Полякова в прямом эфире выясняла у Кучера, почему ее "гнобят" за концерт в Харькове

20:12 14 октября 2020
Полякова

Певица Оля Полякова в прямом эфире с главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером обсудила скандал с концертом ко Дню учителя, который прошел в областном центре.

Как известно, на концерте Поляковой 3 октября в Харькове не соблюдались противоэпидемические меры. На шоу собралась огромная толпа, люди плясали без масок, обнимались.

Полиция Харькова открыла уголовное производство. В СМИ появились публикации о том, что «Полякова попала в уголовное дело».

Харьковский губернатор заверил, что уголовное дело заведено, но ни в отношении Оли Поляковой.

Кучер напомнил, что в последнее время Харьковская область остается в лидерах по количеству заболевших коронавирусом. Хотя он и понимает, что артистам нужно работать и зарабатывать, но ситуация такая, что необходимо соблюдать ограничения.

Он также отметил, что сейчас областная власть делает все, чтобы не проводить мероприятия с большим скоплением людей.

Полякова настаивала на том, чтобы артисты и представители власти выработали понятные правила. Она просит разрешить представителям шоу-бизнеса проводить концерты и призывает при этом соблюдать карантинные правила.



Напомним, концерт Поляковой часто приводят в качестве наглядного примера, когда отстаивают необходимость запрета на все массовые мероприятия в Украине.

«ФАКТЫ» сообщали, что карантин в Украине продлен до 31 декабря.

Фото wikipedia.org.

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