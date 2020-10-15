Популярный американский рэпер умер в 44 года

В США скончался популярный рэпер Стивен Тронсон, больше известный под сценическим именем Saint Dog. Одному из основателей рэп-рок-группы Kottonmouth Kings было 44 года.

Как пишет издание TMZ, Стивен скончался в доме своего друга в Калифорнии. Утром Тронсон неожиданно начал задыхаться. В таком состоянии его застал друг и вызвал скорую помощь, но врачи опоздали — к их прибытию рэпер был уже мертв. Причины смерти будут оглашены после вскрытия. Полиция не считает, что смерть Saint Dog как-то связана с криминалом.

У рэпера остался сын Макс.

Группа Kottonmouth Kings была основана в 1994 году. Ее участники характеризовали свой стиль, как «психоделичный хип-хоп-панк-рок». Прославились они после того, как их песня «Suburban Life» попала в саундтрек к фильму «Крик 2». Saint Dog записал также несколько сольных альбомов.

Кончина Стивена Тронсона — не первая скоропостижная смерть в рядах коллектива. Бывший участник группы Патрик Кокран, известный как Pakelika, умер в 2012 году в возрасте 34 лет в результате приступа астмы, вызвавшего остановку сердца.

фото Instagram

530

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter