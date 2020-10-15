28.23 / 28.44 33.03 / 33.46
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Наряд на Хэллоуин, в который кинозвезда облачила своего кота, вызвал истерику у ее подписчиков

8:49 15 октября 2020
Кейт Бекинсейл

Популярная британская актриса Кейт Бекинсейл вызвала восторг у своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото своего кота по кличке Клайв в наряде для празднования предстоящего Хэллоуина. Любимец звезды фильмов «Ван Хельсинг», «Другой мир», «Авиатор» позирует в костюме паука.

«Хэллоуин, но сделай это модным», — подписала свой пост 47-летняя актриса, которую журнал Esquire в 2009 году назвал самой сексуальной женщиной из ныне живущих, а издание Hello! — первой красавицей Англии.

Зрелище Клайва в костюме оказалось уморительным. Особенно позабавило фанатов недовольное выражение на его морде.

«Это лучший костюм в истории!», «О Боже, он прекрасен!», «Это выглядит царственно», «Мне нравится цвет всех его шести глаз», «Какой красивый паук», «Клайв просто неподражаем», — писали в комментариях одни.

«Знаете, этот кот задумал нечто серьезное против вас», «Котик не выглядит счастливым в этом костюме», «Он с виду довольно злой. И костюм тоже страшный», «Красноречивый взгляд», «Кот убьет тебя за этот костюм, когда ты уснешь», — отметили другие пользователи.

Halloween but make it fashion

Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)


Фото Instagram

455

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: где и во сколько смотреть онлайн чемпионский бой

Зеленский

Зеленский озвучил второй вопрос для украинцев

Джейлин

Восьмилетнюю девочку наказали, заставив несколько часов прыгать на батуте в 37-градусную жару – ребенок умер

в солдатской столовой

«Это дно»: у Зеленского ответили на скандал вокруг фото из фронтовой столовой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер