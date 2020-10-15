Заподозренная в алкоголизме Марина Хлебникова просветила публику

Известная советская и российская певица Марина Хлебникова в Instagram сообщила своим слушателям, что никуда не пропала, не лежит в клинике и очень давно не употребляет алкоголь.

Она уличила некоторых журналистов и блогеров, которые разгоняют подобную информацию, во лжи, а телеканалы — в желании привлечь аудиторию и повысить свой рейтинг.

Певица отметила, что подобная история повторяется с периодичностью раз в полгода.

«Вся самая актуальная информация обо мне тут, в Инстаграме, или на моих официальных страницах в других социальных сетях, и свежее вы ничего нигде не найдете, только слухи и сплетни людей, которые хотят получить дешевую рекламу для личных целей», — уточнила Хлебникова, призвав своих подписчиков отправлять «желтой прессе» ссылку на ее пост.

Певица заверила поклонников, что у нее все хорошо. Она живет своей жизнью и занимается любимой работой - пишет и записывает новые песни, которых, по ее словам скоро будет очень много.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии в семье Хлебниковой.

Фото instagram.com/marina_hlebnikova_official

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