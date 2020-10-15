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Шоу-бизнес

Два раза приезжала скорая: Кристина Асмус заболела коронавирусом

10:11 15 октября 2020
Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус, которой досталось от хейтеров за откровенные кадры в фильмах «Текст» и «Китобой», заболела коронавирусом. Театр Ермоловой, где играет Кристина, отменил все спектакли и ушел на изоляцию, так как несколько актеров слегли с COVID-19. Асмус также получила положительный тест. Как переносит болезнь, она рассказала в Instagram.

По словам актрисы, у нее три дня держалась высокая температура 39, болело горло, голова раскалывалась и ломило тело, развился кашель. Кристине было так плохо, что пришлось два раза вызывать скорую помощь.

«3 дня были прям жесткими — температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась… Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала Скорая. Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику», — написала Кристина и обратилась к подписчикам с просьбой не забывать о соблюдении карантинных мер — носить маски и перчатки, пользоваться антисептиком и соблюдать дистанцию.

«Корона» также настигла ряд российских звезд. Режиссер Федор Бондарчук с женой Паулиной Андреевой слегли с коронавирусом. Муж Анны Седоковой подхватил вирус. Говорят, Ксения Собчак не только заболела сама, но и заразила некоторых своих героев.

Фото Instagram/asmuskristina

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