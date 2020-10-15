Белла Хадид тайно встречается с внуком легендарной кинозвезды

Американская супермодель Белла Хадид, чья старшая сестра Джиджи Хадид недавно родила первенца, тайно встречается с внуком легендарной голливудской звезды — обладателя трех премий «Оскар» Джека Николсона. Об этом сообщает издание Page Six. Белла, которой 9 октября исполнилось 24 года, увлеклась 21-летим Дьюком Николсоном, который по примеру деда стал актером, хотя поначалу мечтал о режиссерской карьере.

Дьюк снялся в фильме ужасов «Мы», который вышел в прокат в прошлом году. Скоро состоится премьера еще одного фильма с его участием — «Страна мечты», где участвуют также Гэри Олдмен, Эванджелин Лилли и Арми Хаммер. Дьюк Николсон работал моделью, сотрудничая с Louis Vuitton. Он также снялся вместе с певицей Ланой дель Рей для обложки ее альбома Norman Fucking Rockwell!

Дьюк Николсон и Лана дель Рей

Дьюк — сын модельера Дженнифер Николсон, дочери Джека от первого брака с Сандрой Найт, на которой знаменитый актер был женат в период с 1962 по 1968 год. Отец Дьюка — бывший профессиональный серфингист Марк Норфит.

Роман Белла и Дьюка длится уже около месяца. Издание пишет, что они вместе отпраздновали недавний день рождения Хадид в Нью-Йорке — перед тем, как модель отправилась отдыхать вместе с подругами на тропические острова.

Правда, представитель Беллы утверждает, что Хадид и Николсон — не пара, а просто знакомые. Они встретились у своих общих друзей.

Белла

Фото Instagram



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