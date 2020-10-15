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Шоу-бизнес

Конкина допросили по делу о гибели дочери

11:09 15 октября 2020
Конкин

Известного артиста Владимира Конкина допросил следователь СК России в связи с гибелью его дочери Софии. Подробностями с «Московским комсомольцем» поделилась представитель актера Юлия Нитченко.

По ее информации, на днях домой к Конкину приезжал руководитель вновь созданной следственной группы. Он ознакомил артиста с ходом расследования. Также обсудили «алкогольную версию» Софии.

Нитченко отметила, что информация о наличии в организме дочери Конкина алкоголя и седативного препарата промежуточная, так как судебно-медицинская экспертиза еще не готова.

Она считает, что не подтвердятся данные о «лошадиной дозе» в 3 промилле, озвученные СМИ, потому что предварительные результаты исследований были представлены в миллиграммах, а это уже совсем другой расчет количества выпитого спиртного.

Кроме того, в морге были взяты дополнительные образцы биологических материалов, которые могут подтвердить или опровергнуть версию о насильственной смерти.

В спорткомплексе, где погибла София Конкина, назначили судебно-компьютерную экспертизу — будут изучать сервер на предмет удаления записей с видеокамер.

Самого Владимира Конкина признали потерпевшим в деле.

Нитченко добавила, что Конкин не знал о проблемах дочери с ее бойфрендом, о чем и рассказал следователю. Он был возмущен, когда узнал, что София и ее сожитель Михаил Серов сдавали без его ведома квартиру в Химках. Это была квартира для Софии и Конкин не давал никому доверенность на право распоряжаться имуществом. Актер рассказал следователю и о других своих подозрениях в деле о гибели дочери.

Ссылаясь на поклонников таланта Конкина, которые ведут свое расследование, Нитченко рассказала, что сожитель Софии Серов методично подчищает информацию о себе в интернете. До приезда в Москву он якобы буквально гастролировал по разным регионам России.

Представительница Конкина также отметила, что есть вопросы и к фитнес-клубу.

Напомним, 32-летнюю Софию Конкину обнаружили без сознания в бассейне фитнес-клуба. Врачам удалось реанимировать девушку, однако спустя сутки она умерла. Отец, Владимир Конкин, считает, что дочь убили.

Фото «МК»






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