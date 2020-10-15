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Светлана Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочери

11:22 15 октября 2020
Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова, которая недавно родила дочку, рассекретила имя малышки и объяснила свой выбор подписчикам. Артистка рассказала в Instagram, как они с мужем Алексеем выбирали имена для детей. С этим у них связана семейная история.

«Ивана мы назвали в честь дедушки Алексея — он был очень важным в жизни мужа, всем сердцем Алексей мечтал назвать сына в честь дедушки, так и вышло.
С дочкой был реально знак. Барселона 21 января 2020 года — мы такие счастливые (несмотря на бурю и шторм, помните новости?) на экскурсии Sagrada Família. И тут возле статуи Девы Марии я понимаю, что у меня токсикоз. Говорю Алексею — кажется, мы скоро во второй раз станем родителями. А он мне — дочку Марией назовем. Это единственное имя, которое мне нравится для дочки. А спустя несколько месяцев мы узнали точно, что у нас будет девочка», — рассказала Светлана.

Напомним, недавно ставшая мамой танцовщица Илона Гвоздева назвала сына Домиником. Мама с малышом уже выписалась из роддома.

Фото Instagram/tarabarova

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