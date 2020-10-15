28.23 / 28.43 33.00 / 33.41
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Светлана Лобода попала в больницу: названа причина

11:53 15 октября 2020
Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода, показавшая подросшую младшую дочь Тильду, обеспокоила поклонников сообщением из больницы. Артистка обратилась в клинику из-за болей в спине.

В Instagram-Stories Лобода опубликовала видео, в котором сообщила, что попала в больницу из-за боли в копчике.

«Дорогие друзья, сегодня у меня своеобразный день. Вчера после активной работы у меня начал болеть копчик, и я приехала в больницу, чтобы его обследовать на МРТ. МРТ я боюсь, потому что я боюсь замкнутых пространств», — обратилась к поклонникам Лобода.

Позже певица объяснила, что у нее жутко болел копчик. Скорее всего, это от нагрузок, выступлений на высоких каблуках, интенсивные тренировки. Лобода заверила, что обследование не выявило серьезных проблем со здоровьем.

«Да, мои хорошие, все хорошо, сегодня уже буду прыгать. Дякую за заботу, люблю вас», — сказала Лобода.

Фото Instagram/lobodaofficial

519

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: где и во сколько смотреть онлайн чемпионский бой

Зеленский

В сеть слили все пять вопросов Зеленского к украинцам

Ирина Верещук

Верещук пришла к Гордону без бюстгальтера

Авиакатастрофа

Россия выходит из консультаций по авиакатастрофе рейса МН17

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер