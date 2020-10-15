Светлана Лобода попала в больницу: названа причина

Певица Светлана Лобода, показавшая подросшую младшую дочь Тильду, обеспокоила поклонников сообщением из больницы. Артистка обратилась в клинику из-за болей в спине.

В Instagram-Stories Лобода опубликовала видео, в котором сообщила, что попала в больницу из-за боли в копчике.

«Дорогие друзья, сегодня у меня своеобразный день. Вчера после активной работы у меня начал болеть копчик, и я приехала в больницу, чтобы его обследовать на МРТ. МРТ я боюсь, потому что я боюсь замкнутых пространств», — обратилась к поклонникам Лобода.

Позже певица объяснила, что у нее жутко болел копчик. Скорее всего, это от нагрузок, выступлений на высоких каблуках, интенсивные тренировки. Лобода заверила, что обследование не выявило серьезных проблем со здоровьем.

«Да, мои хорошие, все хорошо, сегодня уже буду прыгать. Дякую за заботу, люблю вас», — сказала Лобода.



Фото Instagram/lobodaofficial

519

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter