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Шоу-бизнес

Не узнать: звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович удивила кардинальной сменой имиджа

14:58 15 октября 2020
Мирослава Карпович

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, которая увела из семьи Павла Прилучного, удивила кардинальной сменой имиджа. 34-летняя артистка отрезала волосы и стала блондинкой. Новым образом она похвасталась в фотосессии в Instagram.

В комментариях поклонники заподозрили, что такие перемены во внешности связаны с новой ролью в кино. Но Мирослава Карпович заверила, что ее стрижка настоящая, а не парик.

«Спасибо всем моим Чародеям!», — подписала снимок Карпович.

Говорят, смена имиджа связана с переменами и в личной жизни актрисы. Ряд Telegram-каналов сообщили о том, что Карпович рассталась с Павлом Прилучным.

Напомним, бывшая жена актера Агата Муценидзе назвала Карпович разлучницей, обвинив ее в том, что увела мужа из семьи. Сама Мирослава роман не комментировала. Парочку вместе видели в Москве, с детьми Павла они все вместе отдыхали в Крыму.

Фото Instagram.com/m1r0slava_karpovich

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