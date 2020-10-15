Галкин "издевательски" поздравил Баскова с днем рождения

Пародист Максим Галкин не удержался, чтобы не подшутить над другом Николаем Басковым, празднующим свое 44-летие. Ко дню рождения Баскова Галкин записал видео, где спародировал пафосные инстаграммные ролики приятеля.

«Хочу поздравить своего друга Колю Баскова и сделать это хочу так, как он обычно себя снимает для Instagram… Ой, а так тяжело долго стоять», — вынужден был признать Галкин, задержавшись в величественной позе.

Баскову, несмотря на ироничный тон поздравления, послание все же понравилось. Оба артиста обменялись любезностями.

Напомним, Басков и Галкин считаются близкими друзьями. Певец рассказывал журналистам, что с Галкиным общается, но его семейные секреты раскрывать не будет.

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