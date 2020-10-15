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Шоу-бизнес

Горняк стала Остапчук: первое фото со свадьбы звезд

17:24 15 октября 2020
Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Телеведущий Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк 15 октября играют свадьбу. Торжество проходит на открытой террасе загородного комплекса под Киевом. На праздник приглашены только близкие родственники и друзья пары. Как ранее говорил Остапчук, дочери и сына от первого брака не будет. Родители молодых впервые познакомились на свадьбе. Владимир опубликовал фото мам.

Сначала молодые расписались в ЗАГСе, а праздничное мероприятие с гостями запланировано на вечернее время. Праздник оформлен в теплых осенних тонах. Невеста подобрала несколько образов. Первый из них показала в сториз. Кристины выбрала лаконичное белое платье с высоким вырезом, голову украсила вуалью.

Перед свадьбой Кристина ночевала в отеле на территории комплекса.

Ранее Владимир и Кристина делились подробностями, какой будет их свадьба. Говорили, что она будет современной, без традиционных тамады и тостов.

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