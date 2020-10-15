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Катя Осадчая и Юра Горбунов удачно сходили в лес за грибами: фото находки

18:25 15 октября 2020
Катя Осадчая и Юра Горбунов

Телеведущие Катя Осадчая и Юра Горбунов с сыном Ваней теплый осенний выходной 14 октября провели в лесу. Семейство не только наслаждалось свежим воздухом и яркими красками осени, но и собрали немало грибов. Результатами «тихой охоты» Катя и Юра похвастались в Instagram, опубликовав фото корзин, заполненных грибами.

«Лента соцсетей разделилась на два лагеря — выборы и грибы, мы присоединились ко вторым. И вам советуем. В лесу прекрасно», — написала Осадчая под фото.

Юрий добавил, что из грибов они делают заготовки на зиму.

Ранее переболевшая коронавирусом танцовщица Алена Шоптенко рассказала, что впервые после болезни вышла на прогулку в лес и сравнила людей с грибами.

Фото Instagram.com/kosadcha, gorbunovyuriy

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Катя Осадчая и Юра Горбунов

Катя Осадчая и Юра Горбунов удачно сходили в лес за грибами: фото находки

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