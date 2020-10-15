Любовница Тарзана готова простить и принять его

Любовница Тарзана 28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая, по словам Наташи Королевой, хотела стать для них с Сергеем суррогатной матерью, после громкого скандала готова простить и принять его. В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» женщина призналась, что хотела увести мужчину из семьи, потому что любит его.

На вопрос гости в студии, сможет ли она снова сойтись с Сергеем Глушко, если он ей позвонит, Анастасия ответила утвердительно, но поставила одно условие.

«Если он публично принесет мне извинения, я готова на это пойти!» — ответила Шульженко. Она по-прежнему отрицает кражу драгоценностей из квартиры Королевой.

Также Шульженко язвительно высказалась по поводу того, что она должна была стать суррогатной матерью для ребенка Глушко и Королевой.

Тем временем, Королева и Тарзан не собираются разводиться из-за скандала, супруги демонстрируют любовь и семейную идиллию. В интервью Ксении Собчак Наталья утверждает, что их семью оболгали.

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