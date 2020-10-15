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Шоу-бизнес

"Примерный семьянин" Павел Воля вляпался в скандал с малолеткой-эскортницей

22:16 15 октября 2020
павел воля

Шоумен Павел Воля, до сих пор считавшийся примерным семьянином, попал в скандал, когда был запечатлен сильно пьяным в ресторане в компании юной девушки из эскорт-сервиса. Как сообщает StarHit, снимки в соцсетях распространила 16-летняя Даша Иванова. Она же сопроводила их провокационными надписями «Как все хорошо начиналось» и «Как все закончилось». Девушка утверждает, что Воля сам подсел познакомиться.

даша иванова

Позднее выяснилось, что фото были сделаны еще несколько месяцев назад, а Иванова, судя по всему, выжидала подходящего момента.

Даже после того, как стало известно происхождение снимков, вопросы к Воле все равно остались, поскольку он с женой, бывшей гимнасткой Ляйсан Утяшевой, не упускают случая подчеркнуть, как они любят друг друга и каким идеальным получился их брак.

Семью Павел и Ляйсан создали в 2012 году. У пары двое детей — сын Роберт и дочь София.

Фото starhit.ru, pavelvoliaoficial/Instagram, eg.ru

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