Дочь Алека Болдуина и Ким Бэсинджер снялась в красном прозрачном белье, почти ничего не скрывая

24-летняя модель Айрленд Болдуин, дочь американских кинозвезд Алека Болдуина и Ким Бэсинджер, опубликовала в Instagram сделанные у себя дома на кухне фотографии, на которых она позирует в нижнем прозрачном кружевном белье красного цвета. Микроскопические бюстгальтер и трусики практически ничего не скрывают — в том числе и татуировку в виде розы на бедре девушки.

Поклонники модели назвали мисс Болдуин «самим совершенством» и «невероятно сексуальной».

«Этот пост плохо влияет на душевное здоровье мужчин», «Никогда еще мне так сильно не хотелось понюхать розу» — писали они.

Айрленд начала модельную карьеру семь лет назад, заключив контракт с агентством IMG Models. Она — единственная дочь 66-летней Ким. У Алека помимо старшей дочери есть еще пятеро детей от второго брака с Хиларией Томас — семилетняя Кармен, пятилетний Рафаэль, трехлетний Леонардо, двухлетний Ромео, а в сентябре этого года Хилария родила еще одного сына — Эдоардо.

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