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Шоу-бизнес

Новорожденная внучка Аллы Пугачевой попала на фото

8:43 16 октября 2020
внучка аллы пугачевой c матерью

Племянник Аллы Пугачевой Влад и его супруга продемонстрировали в соцсетях фотографию пятой внучки Примадонны. Малышка Евгения родилась два месяца назад — 3 августа, но первое время родители предпочитали не выставлять фото ребенка публично.

Два года назад Пугачева оформила опеку над первенцем Владислава, поскольку племянник лечился от наркозависимости. Сейчас Влад ведет себя как примерный отец, гуляет с малышкой, поэтому есть надежда, что судьба девочки сложится удачно.

влад пугачев


Супруга Влада — 36-летняя Гузель Пугачева (в девичестве Валиева) также принимает поздравления с рождением дочери. Пара зарегистрировала брак летом 2019 года.

Фото guzel. pugacheva/instagram

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