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Шоу-бизнес

Муж Ксении Собчак красиво признался ей в любви

9:15 16 октября 2020
собчак

Российский театральный режиссер Константин Богомолов трогательно признался в любви супруге — светской львице и ведущей Ксении Собчак. Спустя год после официального заключения брака чувства пары крепки, как в медовый месяц.

«Я не тоскую о море. Обнимаешь тебя и как в теплое море падаешь. Ты — жизнь и счастье. Люблю», — написал Богомолов, приложив к посланию серию морских фото.

Напомним, Собчак и Богомолов заключили брак 13 сентября 2019 года. Церемония была пышной, на свадьбу пригласили 300 гостей. Родители Богомолова сочли свадьбу излишне эпатажной.

Фото konbog75/Instagram

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